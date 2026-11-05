La Municipalidad de Tres Arroyos procedió a la instalación de tortugas reductoras de velocidad en la esquina de avenida Constituyentes y calle Canadá, frente a la Escuela Secundaria N.º 9. La medida busca disminuir la velocidad del tránsito vehicular y resguardar la integridad de los estudiantes, docentes y familias que transitan a diario por el predio educativo.

La intervención forma parte del plan integral de prevención y ordenamiento urbano que promueve la gestión municipal para reducir la siniestralidad vial en puntos críticos del distrito. En ese marco, desde el Ejecutivo remarcaron que el cuidado en la vía pública requiere del compromiso colectivo mediante el respeto estricto a las velocidades máximas y las normas vigentes.

Asimismo, la Comuna detalló el protocolo operativo para que las comisiones vecinales o frentistas gestionen nuevos reductores. Los interesados deben ingresar una nota formal por Mesa de Entradas dirigida al Municipio, con la firma de los habitantes del sector o representantes de la Sociedad de Fomento correspondiente, precisando calle y altura. Posteriormente, el Observatorio Vial realiza el estudio de factibilidad técnica para determinar la viabilidad de la obra.