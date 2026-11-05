El Club Amistad y Servicio (CAS) concretó una importante acción solidaria al entregar dos millones de pesos a cada una de las escuelas especiales N° 501 y N° 502 de Tres Arroyos, como resultado de la recaudación obtenida durante la última edición de la Fiesta de la Cerveza.

La entrega fue anunciada durante una conferencia de prensa, en la que representantes de la institución destacaron la respuesta de la comunidad y el acompañamiento de las empresas que colaboraron para hacer posible el evento.

Desde el CAS expresaron su agradecimiento a los vecinos de Tres Arroyos que participaron de la fiesta y especialmente a Cervecería y Maltería Quilmes, que acompaña la iniciativa desde sus comienzos hace 35 años, además de Venecia Viajes y Maderas y Placas, que se sumaron como auspiciantes.

Cada establecimiento recibió un aporte de $2.000.000, que permitirá atender distintas necesidades de las comunidades educativas.

En representación de la Escuela Especial 502 explicaron que el dinero será destinado, entre otras cuestiones, a la compra de insumos de higiene, materiales para los talleres de formación técnica y laboral, mantenimiento edilicio y mejoras en los espacios recreativos. También proyectan acondicionar un sector del patio para que los adolescentes puedan compartir actividades durante los recreos.

Por su parte, Nancy Martínez, tesorera de la cooperadora de la Escuela Especial 501, señaló que los fondos permitirán continuar acompañando los diferentes talleres que realizan los estudiantes, mediante la compra de materia prima e insumos necesarios para sus actividades.

También mencionó la importancia de sostener el proyecto de pileta, que se desarrolla en ambos turnos y cuenta con el acompañamiento de docentes, profesores de Educación Física y preceptores. Para esta actividad necesitan elementos como mallas, toallones, ojotas y ropa adecuada.

Además, destacó el acompañamiento de la cooperadora en las propuestas de formación laboral, las pasantías y las actividades recreativas y deportivas de los alumnos.

Las dos escuelas atienden a estudiantes en situación de discapacidad de entre 3 y 21 años, por lo que las necesidades cotidianas son numerosas y requieren del compromiso permanente de sus cooperadoras.

De esta manera, el CAS volvió a transformar una propuesta recreativa y de encuentro comunitario en una acción concreta de solidaridad, con un aporte de cuatro millones de pesos que beneficiará directamente a dos instituciones educativas fundamentales de Tres Arroyos.