El Centro de Formación Laboral realizará este viernes 6 de noviembre una muestra abierta a toda la comunidad, donde se podrán conocer los trabajos y proyectos desarrollados por los alumnos durante el año en las distintas propuestas de capacitación.

En diálogo con Radio 3 Continental, el director del establecimiento, Horacio Pili, explicó que la exposición permitirá apreciar las producciones realizadas en las diferentes familias profesionales, entre ellas metal-mecánica, electricidad, informática, gastronomía y astronomía, entre otras áreas.

La actividad se desarrollará en el Polideportivo, con apertura prevista para las 17 horas y continuidad hasta las 20.30. Durante la jornada, instructores y alumnos estarán presentes en los distintos stands para explicar los trabajos realizados, las características de cada capacitación y responder las consultas de los visitantes.

Formación con salida laboral

Pili destacó que el objetivo central del Centro es brindar herramientas que permitan a las personas incorporarse al mundo laboral y también desarrollar actividades de manera independiente.

En ese sentido, explicó que mantienen articulaciones con escuelas secundarias, tanto orientadas como técnicas y agrarias. A través de estos acuerdos, los estudiantes pueden completar su título secundario y sumar certificaciones del Instituto Provincial de Formación Laboral.

Además, se desarrollan prácticas profesionalizantes en distintas entidades, que permiten a los alumnos adquirir experiencia concreta y sumar antecedentes a sus currículums.

Preinscripción para los cursos 2027

Otro de los aspectos importantes de la jornada será la posibilidad de realizar una preinscripción para los cursos del próximo año.

En ambos ingresos del Polideportivo habrá mesas habilitadas para que los interesados puedan dejar sus datos. Pili aclaró que se trata de una preinscripción, ya que todavía no está confirmada la planificación 2027 por parte del Instituto Provincial de Formación Laboral.

Una vez aprobada la oferta educativa, el Centro se comunicará con las personas anotadas para completar las inscripciones correspondientes.

La propuesta representa una oportunidad para conocer de cerca las alternativas de capacitación disponibles y las herramientas que ofrece la formación laboral para generar nuevas oportunidades de trabajo y emprendimiento.