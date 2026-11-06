El secretario de Seguridad de Tres Arroyos, Juan Apolonio, dio a conocer una serie de gestiones y proyectos orientados a fortalecer las herramientas de prevención y control en el distrito, luego de participar de diferentes encuentros vinculados con políticas de seguridad.

Uno de los principales objetivos es avanzar en un convenio con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires para incorporar un sistema de lectura de patentes que permita identificar vehículos con impedimentos legales que circulen por el distrito.

Apolonio explicó que se busca implementar un anillo de seguridad similar al que funciona en localidades del Gran Buenos Aires. La iniciativa permitiría registrar los vehículos que transitan por Tres Arroyos, especialmente aquellos que circulan por las rutas hacia Bahía Blanca y Mar del Plata, y detectar posibles irregularidades para intervenir con las fuerzas correspondientes.

Otro de los temas abordados por el funcionario fue la posibilidad de dotar a la Patrulla Municipal de Prevención con elementos de armamento no letal.

En ese sentido, mantuvo reuniones con representantes de la firma Bersa para conocer alternativas de lanzadores de proyectiles de baja letalidad, que utilizan municiones con una sustancia química irritante.

Apolonio aclaró que no se trata de las tradicionales pistolas Taser, que funcionan mediante descargas eléctricas, sino de dispositivos con otro mecanismo de funcionamiento.

La posibilidad de incorporar estos elementos está contemplada en un decreto firmado el año pasado por el intendente municipal. No obstante, el funcionario remarcó que su utilización requerirá protocolos específicos y capacitación obligatoria para el personal.

Durante la entrevista también se refirió a la situación de seguridad en la ciudad y a los episodios que generaron preocupación entre los vecinos.

En relación con los cinco hechos ocurridos durante un fin de semana señaló que personal de la DDI, el GTO y de la Secretaría de Seguridad se trasladó a Mar del Plata, donde se realizó un allanamiento.

Según explicó, el caso se encuentra esclarecido y hay personas involucradas, aunque todavía no se concretaron detenciones.

Respecto de los robos en viviendas sin moradores, Apolonio sostuvo que no se registra un crecimiento de esa modalidad y que los indicadores estadísticos muestran una baja en los hechos delictivos durante los últimos meses, aunque reconoció que continúan existiendo situaciones que afectan a los vecinos.

Por último, el secretario de Seguridad hizo referencia a una modificación reciente de la Ley Provincial de Tránsito 13.927, particularmente en lo relacionado con la prioridad de paso.

A partir de la modificación del artículo 28, las avenidas pasan a tener prioridad de circulación por sobre las calles transversales, dejando atrás el criterio anterior que otorgaba prioridad al vehículo que circulaba por la derecha, sin contemplar esa diferencia jerárquica entre arterias.

El funcionario también aclaró que existen excepciones, como en el caso de las rotondas, donde se debe facilitar la circulación y evitar que queden obstruidas.

Apolonio recomendó a los vecinos interiorizarse sobre los cambios normativos, que también serán incorporados en los exámenes de conducción.

De esta manera, desde la Secretaría de Seguridad se busca avanzar en nuevas herramientas tecnológicas y operativas, al tiempo que se trabaja en la prevención del delito y en la actualización de los conocimientos vinculados con la seguridad vial.