Las Direcciones de Cultura, Educación y Derechos Humanos, junto a la Dirección de Mujeres, Género y Diversidad de la Municipalidad de Tres Arroyos, emitieron un comunicado conjunto para manifestar su más firme repudio ante los recientes hechos de violencia registrados en los bosques de Palermo, donde un grupo de jóvenes se congregó con el objetivo de agredir a mujeres trans.

Desde las dependencias municipales remarcaron que este tipo de acciones representan una expresión alarmante de discriminación que atenta contra la integridad física y moral de las personas, al tiempo que advirtieron sobre los riesgos de naturalizar estas conductas. En ese sentido, señalaron que las narrativas que promueven la intolerancia generan consecuencias directas en la comunidad al legitimar la exclusión y vulnerar los derechos fundamentales.

Ante este panorama, la administración municipal apeló a la responsabilidad social de la ciudadanía y al compromiso de los distintos actores comunitarios para consolidar una convivencia democrática basada en el respeto recíproco y la igualdad. Asimismo, las áreas gubernamentales reclamaron la intervención de las autoridades competentes para garantizar el esclarecimiento de los hechos, la reparación correspondiente y la efectiva protección de las agredidas, ratificando su trabajo institucional en favor de una sociedad libre de violencias.