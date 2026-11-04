En el marco de las actividades que desarrolla la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1 de Tres Arroyos, se presentó un proyecto de energías renovables que permitirá generar electricidad mediante paneles solares e inyectarla directamente a la red.

El profesor Jorge Mangi explicó que la iniciativa surgió a partir de una propuesta del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que entregó cinco paneles fotovoltaicos de 600 watts cada uno, junto con inversores, estructuras y conexiones necesarias para su funcionamiento.

El objetivo principal es contribuir a la reducción de emisiones de dióxido de carbono mediante la generación de energía limpia.

Actualmente, los integrantes de la institución se encuentran trabajando en el armado de la estructura para avanzar con la instalación de los equipos. Para completar el proyecto, la cooperadora colaboró con la adquisición de algunas conexiones que faltaban, mientras que CELTA realizó la donación de los medidores bidireccionales, indispensables para concretar la inyección de energía a la red eléctrica.

Mangi destacó que se trata de un trabajo conjunto entre la Provincia, la escuela, la cooperadora y CELTA.

El proyecto también representa una importante experiencia educativa para los estudiantes que cursan la tecnicatura en Energías Renovables.

El docente explicó que durante su formación los alumnos incorporan conocimientos sobre distintas fuentes de energía, entre ellas solar, eólica, biomasa e hidráulica.

En ese sentido, remarcó la importancia de preparar técnicos capacitados para responder a las nuevas demandas energéticas y aportar soluciones frente a problemáticas ambientales como la contaminación y el cambio climático.

Durante la recorrida por la muestra institucional, también participaron alumnos que trabajan y se forman en esta especialidad.

Santino Cueta, Nicolás Furlong, Lea Ortiz y Valentina Batalla compartieron sus experiencias y contaron cómo es estudiar en la Escuela Industrial.

Los jóvenes destacaron la formación que reciben y la posibilidad de obtener una tecnicatura que les permita continuar sus estudios o incorporarse al mundo laboral.

La iniciativa combina aprendizaje, innovación y compromiso ambiental, acercando a los estudiantes a una experiencia concreta de generación de energía renovable y mostrando el potencial de la educación técnica para desarrollar proyectos con impacto en la comunidad.