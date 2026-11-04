Las Damas de Beneficencia llevarán adelante esta tarde una nueva edición de su tradicional feria de ropa de todos los miércoles, una iniciativa que tiene como objetivo recaudar fondos para colaborar con el funcionamiento del Hogar para Ancianos.

En esta oportunidad, los vecinos podrán encontrar prendas para la nueva temporada, calzado, accesorios y mucho más, con una amplia variedad de artículos y precios muy convenientes.

La feria comenzará a las 15 horas en la sede ubicada en calle Derqui 1050 y estará abierta a toda la comunidad.

Todo lo recaudado será destinado al beneficio del Hogar para Ancianos, por lo que la propuesta representa también una oportunidad para colaborar con la institución y acompañar la tarea solidaria que realizan las Damas de Beneficencia.