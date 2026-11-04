Con el objetivo de revalorizar las raíces argentinas y mantener vivas las costumbres tradicionales, la agrupación tradicionalista El Zorro prepara una nueva celebración por el Día de la Tradición en Tres Arroyos.

En diálogo con Radio 3 Continental, César «Colo» Hernández, referente de la agrupación, brindó detalles de la propuesta e invitó a toda la comunidad a participar de una jornada que buscará poner en primer plano la identidad nacional.

La actividad se realizará el martes 10 de noviembre, con una convocatoria prevista para las 17:30 en Plaza San Martín.

Desde allí, los participantes realizarán una recorrida por las calles del centro, incluyendo comercios de indumentaria gaucha, en una propuesta que combinará música folclórica y expresiones tradicionales.

Hernández explicó que la organización se lleva adelante junto a integrantes del área de Cultura y otras personas que se sumaron a la iniciativa.

Una vez finalizada la recorrida, la actividad regresará a Plaza San Martín, donde se desarrollará un encuentro artístico con la participación de bailarines folclóricos, folcloristas y grupos de malambo, entre otras propuestas.

Si bien todavía quedan algunos detalles por confirmar, el referente adelantó que habrá novedades para enriquecer la celebración.

Uno de los pedidos especiales de la organización es que quienes se acerquen lo hagan con alguna vestimenta o elemento que represente las tradiciones argentinas.

Puede ser una boina, un pañuelo, alguna prenda gaucha o una bandera argentina.

«Cada cual festeja como quiere y como le parece, pero nosotros tenemos que defender lo nuestro, que es un festejo de nuestro país y de nuestras raíces», expresó Hernández.

Finalmente, convocó especialmente a las familias para que acerquen a los chicos y puedan compartir una experiencia que permita conocer y valorar las costumbres argentinas.

La invitación está abierta a toda la comunidad: el martes 10, desde las 17:30, Plaza San Martín será el punto de encuentro para celebrar la tradición y reafirmar la identidad argentina.