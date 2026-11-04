La muestra anual de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1 de Tres Arroyos permitió conocer de cerca los proyectos que desarrollan los estudiantes en los distintos talleres. Entre ellos, se destacó el trabajo presentado por Sofía Moraga, una alumna de 13 años, quien explicó el proceso de elaboración de diferentes elementos para asado.

La joven mostró productos como palas, atizadores, pinzas y choriceros, realizados a partir de distintas tareas que involucran conocimientos de metalurgia y tornería.

Uno de los detalles del trabajo es la utilización de madera guayubira, empleada en algunas de las piezas. Se trata de una madera proveniente de regiones del norte argentino, como Chaco, Formosa y Tucumán, además de Brasil.

Sofía contó que eligió la Escuela Industrial porque le gustan las actividades de taller y también por la influencia de su tío, quien forma parte de su vínculo con la institución.

Además, explicó que anteriormente había realizado actividades vinculadas con Alimentos y que, como no podía repetir la misma modalidad, esta vez le correspondió trabajar en tornería.

Durante la entrevista, Sofía también valoró la posibilidad de que la institución abra sus puertas para mostrar los trabajos y compartir experiencias con visitantes.

«Es lindo porque hay otra gente que capaz que no viene a esta escuela y le interesa saber, y uno le puede contar todo lo que ya sabe», expresó.

La muestra permitió poner en valor el aprendizaje práctico, la creatividad y los conocimientos técnicos que los estudiantes incorporan durante su formación, además de acercar a la comunidad al trabajo cotidiano que se desarrolla en la Escuela Industrial.