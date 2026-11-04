SIEMPRE, la marca de conectividad de CELTA, habilitó la tercera etapa de la obra de reconversión de su red HFC a una nueva infraestructura de fibra óptica hasta el hogar (FTTH), que comprende un total de 520 manzanas de la ciudad de Tres Arroyos.

En esta oportunidad quedó habilitado el sector delimitado por Hipólito Yrigoyen, Camino de Circunvalación, vías del Ferrocarril y avenida Moreno, que se incorpora a las áreas alcanzadas por las dos primeras etapas ya puestas en funcionamiento.

La habilitación representa un nuevo avance dentro de “Tres Arroyos 100% Fibra”, el proyecto mediante el cual CELTA está reemplazando progresivamente su histórica red híbrida de fibra óptica y cable coaxial (HFC) por una infraestructura íntegramente basada en fibra óptica hasta los hogares.

El cambio tecnológico permite aumentar significativamente la capacidad de la red, brindar mayores velocidades de Internet y mejorar la estabilidad y calidad de las conexiones. Al mismo tiempo, genera una infraestructura preparada para responder al crecimiento sostenido del consumo de datos y para incorporar nuevos servicios y prestaciones en el futuro.

La nueva red también acompaña la transformación de los servicios de televisión de SIEMPRE. En las zonas reconvertidas se encuentra disponible la nueva grilla de televisión digital, con mejoras en la calidad de imagen y sonido, además de la oferta de televisión por streaming a través de SENSA.

Mientras se habilitan progresivamente los sectores terminados, los trabajos continúan en las restantes etapas de las 520 manzanas contempladas en el proyecto, con el objetivo de completar la obra durante diciembre de 2026.

De esta manera, CELTA continúa avanzando en una transformación que no sólo renueva una red: construye la infraestructura de conectividad que Tres Arroyos necesita para los próximos años.