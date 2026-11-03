El Hogar San José de Tres Arroyos comenzó a prepararse para el ciclo lectivo 2027 y ya tiene abiertas las preinscripciones para recibir a nuevas familias que quieran sumarse a su comunidad educativa.

La directora de la institución, Evangelina Forchetti, brindó detalles sobre la propuesta educativa, los proyectos que se desarrollan y los objetivos de crecimiento para el próximo año.

El establecimiento cuenta con los tres niveles de enseñanza: inicial, primario y secundario. En el nivel inicial ofrece salas puras de 3, 4 y 5 años, una característica que la directora consideró importante para acompañar las necesidades y los procesos de aprendizaje de cada etapa.

De hecho, Forchetti destacó que para 2027 la sala de 3 años ya se encuentra completa.

Actualmente, la institución mantiene una matrícula de aproximadamente 400 alumnos entre los tres niveles, con un equipo docente estable. En inicial y primaria trabajan alrededor de 20 docentes bajo la conducción de la directora, mientras que el nivel secundario cuenta con su propio plantel de profesores.

Entre los aspectos que distinguen al Hogar San José, Forchetti resaltó la formación integral y religiosa, además del vínculo cercano que se genera entre docentes, alumnos y familias.

«Al ser una comunidad relativamente pequeña, la cercanía que se da tanto con los niños como con las familias es uno de los principales valores de nuestra institución», señaló.

Durante este año también se incorporaron propuestas complementarias, como talleres de literatura y manualidades, con la intención de darles continuidad durante el próximo ciclo lectivo.

En cuanto a los valores de las cuotas, indicó que los aranceles mensuales oscilan entre 30.000 y 50.000 pesos, dependiendo del nivel educativo.

En materia de infraestructura, uno de los logros importantes de este año fue el recambio del techo y la colocación de un nuevo cielorraso en un sector del jardín de infantes.

Los trabajos se realizaron durante el receso invernal y comprendieron aproximadamente 70 metros cuadrados. La directora destacó que pudieron concretarse gracias al acompañamiento de la comunidad educativa y al trabajo de la cooperadora.

De cara al próximo año, el gran objetivo institucional es avanzar en la finalización del gimnasio, una obra de importantes dimensiones que se encuentra sobre calle 12 de Octubre.

Actualmente se está trabajando en los baños, aunque todavía resta completar buena parte de la construcción, incluyendo pisos, paredes y ventanas.

Las familias interesadas en formar parte del Hogar San José pueden acercarse para realizar la preinscripción correspondiente al ciclo lectivo 2027.

Forchetti explicó que esta instancia permite conocer la demanda y organizar las vacantes disponibles en cada sala y grado. Posteriormente, durante diciembre, se realizará la inscripción definitiva, cuando las familias deberán completar la documentación requerida.

Finalmente, la directora invitó a quienes estén buscando una institución educativa para sus hijos a acercarse y conocer la propuesta.

«Nuestro compromiso es trabajar todos los días para que esa experiencia que los chiquitos tengan sea realmente significativa», expresó.

De esta manera, el Hogar San José proyecta un nuevo año de crecimiento, apostando a fortalecer su propuesta educativa, mantener el vínculo con las familias y continuar mejorando sus instalaciones.