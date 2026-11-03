Los Bomberos Voluntarios de Claromecó sumaron una nueva especialización para fortalecer su preparación ante emergencias. Tres integrantes del cuerpo activo aprobaron el curso del CEPRO (Centro de Entrenamiento y Capacitación) en Rescate Vehicular, correspondiente a la Región Sur.

En una entrevista, Santiago Spagnuolo, uno de los efectivos que completó la capacitación, expresó su alegría y satisfacción por haber alcanzado este objetivo junto a sus compañeros, destacando el aprendizaje y la experiencia compartida durante el proceso.

La formación comprendió tres clases por Zoom y una instancia presencial desarrollada durante el último fin de semana, que culminó el sábado 31 de octubre en el cuartel de Bomberos Voluntarios de Tres Arroyos, donde se realizaron las evaluaciones finales teóricas y prácticas.

Por parte del cuartel de Claromecó participaron y aprobaron satisfactoriamente:

Ayudante Mayor Santiago Spagnuolo.

Ayudante Principal Roberto Marinangelli.

Ayudante Sebastián Aguilar.

La capacitación estuvo orientada a fortalecer los conocimientos y las herramientas necesarias para intervenir en accidentes vehiculares, una especialidad que requiere preparación, entrenamiento y actualización permanente.

Durante la entrevista, Spagnuolo también dejó una recomendación dirigida a la población ante situaciones de siniestros viales.

Remarcó que las personas que se encuentren frente a un accidente deben limitarse a comunicarse con los teléfonos de emergencia y dejar que los equipos especializados se hagan cargo de la situación.

La intervención en este tipo de episodios requiere conocimientos específicos y procedimientos adecuados para evitar riesgos adicionales tanto para las víctimas como para quienes intentan ayudar.

Desde la Jefatura del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Claromecó felicitaron públicamente a los tres efectivos por el logro alcanzado y reconocieron el compromiso, el tiempo y la dedicación destinados a esta formación.

La capacitación permanente constituye una herramienta fundamental para mejorar la capacidad de respuesta de los bomberos y brindar mayor seguridad a toda la comunidad.