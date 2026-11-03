La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) expresó su respaldo al anuncio efectuado por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, respecto de la suspensión de las ejecuciones judiciales y embargos dictados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre micro, pequeñas y medianas empresas.

La medida oficial responde a un reclamo formal planteado por la conducción de la entidad fabril e industrial durante el mes de junio, donde se requirió la interrupción de los juicios de ejecución fiscal y la eximición de multas con el objetivo de preservar la operatividad del entramado productivo nacional. Desde CAME señalaron que la disposición aporta previsibilidad y resguarda a las estructuras generadoras de empleo en un contexto económico complejo.

Asimismo, la representación pyme evaluó de forma favorable la implementación del nuevo plan de facilidades de pago que abarcará deudas tributarias e impositivas vencidas al 31 de octubre. No obstante, elevaron un pedido formal a la cartera económica para revisar las condiciones de acceso, solicitando puntualmente la eliminación del anticipo obligatorio del 5% y la extensión de los plazos a un mínimo de 48 cuotas mensuales.

Desde el sector argumentaron que el pago del anticipo inicial representa una carga financiera desmedida para la liquidez actual de las empresas, y remarcaron que el plan debería permitir la consolidación de refinanciaciones vigentes para consolidar un verdadero esquema de salvataje que promueva el desarrollo sostenible de las economías regionales.

Fuente: CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa)