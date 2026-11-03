La localidad de Orense se alista para vivir una jornada festiva de fuerte arraigo comunitario con la realización de la 5.ª edición de la Fiesta del Criollito Asado y Sabores Caseros. El encuentro, que año tras año consolida su convocatoria regional, coincidirá en esta oportunidad con la conmemoración del 113.º aniversario de la fundación del pueblo, articulando las identidades culturales y gastronómicas del distrito.

Las actividades institucionales comenzarán formalmente a las 10:30 con el desarrollo del Acto Oficial por el nuevo cumpleaños de la localidad. Posterior a la ceremonia formal, dará inicio la esperada competencia gastronómica donde los concursantes disputarán el premio al mejor criollito asado, instancia que incluirá la correspondiente degustación para el público asistente.

A lo largo de toda la jornada, el predio ofrecerá un abanico diversificado de atracciones pensadas para el esparcimiento familiar. La programación contempla espectáculos orientados al público infantil, paseos de emprendedores y artesanos locales, patios de comida con food trucks, puestos de venta de carne y un escenario principal por el que desfilarán agrupaciones de música y danza. El broche de oro de la festividad estará encabezado por la presentación del grupo tropical Los Charros.

Desde la organización confirmaron que el evento se desarrollará en el predio emplazado en la intersección de la avenida Josefina Pacheco de Riglos y la Ruta Provincial 72, con acceso libre y gratuito para toda la comunidad y visitantes del distrito.