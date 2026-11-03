El intendente municipal de Tres Arroyos, Pablo Garate, encabezó una visita técnica a las obras que la firma Molinos Tres Arroyos ejecuta en el predio del Parque Industrial local. La recorrida contó con la participación del coordinador del Parque Industrial, Juan Moizzi, junto a directivos de la empresa agroindustrial, con el objetivo de constatar la marcha de dos emprendimientos que representan una expansión significativa para el perfil fabril del distrito.

Durante la jornada, las autoridades inspeccionaron el desarrollo de la nueva planta destinada a la fabricación de galletitas. El proyecto contempla una superficie cubierta superior a los 11.000 metros cuadrados y tiene proyectada su inauguración para el primer semestre de 2027. La puesta en marcha de esta unidad productiva prevé la incorporación paulatina de aproximadamente 180 operarios, impulsando la oferta laboral calificada en la región.

En paralelo, la comitiva supervisó el predio donde se edifica la planta de producción de pastas secas, una estructura de más de 6.000 metros cuadrados programada para entrar en operatividad durante el segundo semestre de 2027. Ambas obras consolidan una apuesta integral del sector privado por la transformación de materia prima en origen y el agregado de valor en la cadena alimenticia local.

Desde la administración municipal remarcaron que el avance de estas inversiones en el Parque Industrial revalida la competitividad del espacio y la importancia de articular políticas entre el sector público y las empresas para dinamizar el entramado económico, generar empleo y consolidar el desarrollo industrial de Tres Arroyos.