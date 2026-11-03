La Biblioteca Pública, Centro Cultural y Museo José Campano atraviesa un año de intensa actividad, con trabajos de mantenimiento y mejoras edilicias, visitas de instituciones educativas y una importante agenda cultural para noviembre.

Entre las tareas realizadas, se destaca la renovación del cielorraso del salón anexo, espacio donde se desarrollan numerosas actividades. También se llevaron adelante reparaciones en la biblioteca, incluido el arreglo de un caño y la renovación de parte del cielorraso, lo que demandó reorganizar temporalmente algunos espacios.

En paralelo, la institución continúa recibiendo a alumnos de diferentes establecimientos educativos. Chicos de tercer, cuarto, quinto y sexto grado participan de recorridas que incluyen tres bibliotecas públicas de la ciudad: Sarmiento, Cacuri y Campano.

La propuesta busca acercar a los estudiantes al funcionamiento de una biblioteca pública, más allá de la experiencia que tienen en sus escuelas. Durante las visitas recorren las instalaciones, participan de lecturas de cuentos y tienen la posibilidad de realizar preguntas y conocer los distintos espacios.

Una de las actividades centrales será el tradicional Encuentro de Pequeños Dibujantes, que finalmente se realizará el sábado 14 de noviembre, desde las 15 horas.

La convocatoria está destinada a chicos de 3 a 12 años, divididos en tres categorías: de 3 a 5 años, de 6 a 9 y de 9 a 12.

Los participantes tendrán una hora para realizar sus dibujos, con una única consigna: que sean creaciones propias y no copias de otras imágenes. Podrán utilizar fibras, crayones y lápices, por lo que deberán concurrir con su cartuchera.

La inscripción previa es recomendable por cuestiones organizativas, aunque también podrán anotarse directamente el día del encuentro.

La iniciativa tiene un carácter familiar, ya que habitualmente convoca a chicos acompañados por sus familias y amigos. Una vez finalizados los dibujos, se realizará la entrega de premios para cada categoría durante la misma jornada.

Por otra parte, el viernes 13 de noviembre, a las 20.30, la Biblioteca Campano abrirá sus puertas con una propuesta especial en el marco de la Noche de los Museos.

La actividad incluirá un recorrido por las instalaciones y por la historia de la institución, acompañado de un café y un espacio para compartir anécdotas y recuerdos.

La iniciativa apunta a que vecinos que habitualmente pasan por el edificio, ubicado en pleno centro de la ciudad, puedan conocer también su museo y descubrir aspectos de la historia de la fundación.

De esta manera, la Biblioteca Campano se prepara para dos jornadas especiales, combinando propuestas culturales, educativas y recreativas, con el objetivo de seguir fortaleciendo su vínculo con la comunidad.