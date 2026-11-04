La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) manifestó su apoyo al anuncio realizado por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, referente a la suspensión de los embargos ejecutados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre las pequeñas y medianas empresas.

La medida adoptada por la cartera económica recepta una solicitud formal enviada por la conducción de la entidad en junio pasado, en la cual se fundamentaba la necesidad de pausar las traba de embargos y la imposición de multas con el propósito de resguardar el entramado productivo nacional. Desde CAME remarcaron que este tipo de disposiciones resulta fundamental para sostener la operatividad, defender el empleo y garantizar la competitividad y el desarrollo sostenible de las pymes.

Por otra parte, la organización empresarial ponderó de manera favorable el lanzamiento del nuevo plan de facilidades de pago, el cual permitirá regularizar obligaciones fiscales e impositivas vencidas al 31 de octubre. No obstante, elevaron un planteo formal para introducir modificaciones operativas clave en la instrumentación de la moratoria.

Entre los puntos señalados, CAME instó al Ejecutivo a eximir a los contribuyentes del pago del anticipo inicial del 5%, argumentando que dicho desembolso representa una restricción financiera desmedida para la liquidez actual de las empresas. Asimismo, solicitaron que el esquema contemple un piso mínimo de 48 cuotas mensuales y la posiblidad de refinanciar planes vigentes que no hayan caducado, otorgando así un alivio financiero genuino a las estructuras productivas del país.