Los mercados financieros internacionales reaccionaron de manera inmediata a los resultados de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, que dejaron como saldo el control demócrata de ambas cámaras del Congreso. La nueva composición institucional en Washington generó un reacomodamiento en las principales plazas globales, marcando una clara tendencia en los precios de los metales preciosos, los hidrocarburos y la renta fija.

Por un lado, el oro operó con subas impulsado por la búsqueda de cobertura ante la incertidumbre política y fiscal de corto plazo en la primera economía mundial. En contrapartida, el precio del petróleo registró una caída significativa, presionado tanto por expectativas de distorsiones geopolíticas como por las señales de menor presión inflacionaria ligada al costo de los combustibles que motorizaron el voto castigo en las urnas.

Impacto en la renta fija y las bolsas

En el segmento de renta fija, los bonos respondieron con alzas generalizadas ante la perspectiva de un freno a medidas fiscales unilaterales y un equilibrio de poderes que obligue a la moderación presupuestaria. Las bolsas europeas y los futuros de Wall Street también abrieron con signos positivos, interpretando que el bloqueo legislativo reducirá la volatilidad regulatoria y brindará mayor previsibilidad institucional para los inversores globales de cara al cierre del ciclo presidencial.

Fuente: Infobae

Fotografía: Reuters / AP