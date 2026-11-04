La localidad de Indio Rico fue escenario de una nueva competencia atlética organizada por Once Corazones, que contó con distancias de 8 y 4 kilómetros y tuvo una destacada participación de los representantes de la Escuela Municipal de Atletismo Los Correcaminos.

El gran protagonista de la jornada fue Federico Cabello, quien volvió a quedarse con la victoria en los 8 kilómetros, con una sobresaliente actuación y un ritmo promedio de 3:14 por kilómetro, una marca que refleja su gran nivel deportivo.

Otra de las grandes protagonistas fue Mía Rodríguez, quien se quedó con la victoria en la clasificación general de los 4 kilómetros. Un resultado realmente destacado, especialmente teniendo en cuenta que tiene apenas 12 años y completó la prueba a un impresionante ritmo de 3:53 por kilómetro, demostrando su enorme proyección y talento.

También merece una mención especial Rodrigo Alanis, de apenas 16 años, quien tuvo una excelente presentación en los 4 kilómetros, corriendo a un exigente ritmo de 3:15 por kilómetro, demostrando sus grandes condiciones y proyección deportiva.

En los 8 kilómetros también se destacó Mariana Balmaceda, quien consiguió el segundo puesto en la clasificación general, mientras que Jeremías Ulibarre tuvo una gran actuación al finalizar cuarto en la general de la misma distancia.

Por su parte, Julio Rodríguez alcanzó el segundo puesto en la clasificación general de los 4 kilómetros, completando otra muy buena actuación para el equipo.

De esta manera, Los Correcaminos volvieron a ser protagonistas en una competencia regional, con victorias, podios y grandes actuaciones individuales, reflejando el trabajo y el crecimiento deportivo de sus atletas.

También hubo pruebas infantiles donde se destacó Santino Ulibarre logrando el 1° puesto, Chloe Alanis 2° y Franchesco Sanguinetti 6°. Corrieron varones y mujeres todos juntos y edades también.