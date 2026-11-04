Tres Arroyos tendrá una nueva propuesta deportiva y recreativa destinada a niños y jóvenes: los Juegos Tresarroyenses, una iniciativa que busca ampliar las oportunidades de participación deportiva y generar espacios de encuentro y competencia más allá de los tradicionales Juegos Bonaerenses.

En diálogo con Radio 3 Continental, Julián Tornini brindó detalles del proyecto y explicó que la propuesta surge a partir de la necesidad de ofrecer alternativas para aquellos chicos y chicas que, luego de participar de la etapa local de los Juegos Bonaerenses, no tienen continuidad en la competencia durante el resto del año.

«Queremos dar posibilidades para que los chicos tengan actividades deportivas y recreativas, que puedan sostenerse en el tiempo», explicó Tornini.

La primera edición tendrá carácter de prueba piloto y comenzará con cuatro disciplinas deportivas. La intención es evaluar el funcionamiento de la propuesta durante esta primera experiencia para luego ampliar la iniciativa.

El objetivo para 2027 es desarrollar unos Juegos Tresarroyenses de mayor dimensión, con entre 15 y 20 disciplinas.

Uno de los aspectos distintivos será que los equipos deberán estar integrados por alumnos de un mismo establecimiento educativo. De esta manera, cada escuela tendrá su representación y participará de un medallero general.

Además, la institución que obtenga el mejor resultado recibirá una orden de compra para adquirir elementos deportivos que quedarán en la escuela, promoviendo el sentido de pertenencia y el trabajo colectivo.

«Está bueno que los pibes hagan cosas y que no todo sea por lo individual, sino que detrás de eso haya un acompañamiento hacia la escuela», sostuvo Tornini.

La inscripción comenzará la próxima semana y se realizará mediante planillas, que podrán solicitarse a través de las redes sociales de la organización o por WhatsApp.

A diferencia de los Juegos Bonaerenses, no habrá categorías libres y escolares: todos los participantes competirán bajo la modalidad libre, aunque deberán pertenecer al mismo establecimiento educativo y respetar las categorías correspondientes a cada disciplina.

Otro punto importante es que las competencias se desarrollarán fuera del horario escolar, sin interrumpir el dictado de clases.

Cada equipo deberá contar con un responsable mayor de 18 años, que podrá ser un docente, un familiar o cualquier adulto que asuma ese compromiso.

Según adelantó Tornini, las primeras competencias se realizarán durante la primera o segunda semana de diciembre. La duración dependerá de la cantidad de inscriptos y de la organización de cada disciplina, con diciembre, enero y febrero como período disponible para desarrollar las actividades.

Las bases y condiciones, reglamentos y formas de evaluación estarán disponibles a través de una página web y también podrán solicitarse por WhatsApp. Además, se conformarán grupos de comunicación por disciplina para facilitar el contacto con los participantes.

La propuesta apunta a consolidarse como una competencia propia de la ciudad, con identidad local y continuidad en el tiempo, generando nuevas oportunidades para que los jóvenes se acerquen al deporte, compartan experiencias y fortalezcan el vínculo con sus escuelas.