El presidente Javier Milei concretó un nuevo viaje oficial a España con el objetivo de participar en la XXX Cumbre Iberoamericana que se desarrolla en Madrid. El mandatario aterrizó en suelo europeo tras una escala técnica en Las Palmas de Gran Canaria, en una visita marcada por una agenda estrictamente enfocada en el plenario de líderes y su vínculo con sectores de la oposición conservadora.

Fuentes de la comitiva oficial confirmaron que Milei no mantendrá encuentros bilaterales con otros mandatarios de la región ni participará de las audiencias protocolares previstas con el rey Felipe VI. De este modo, la única actividad político-partidaria por fuera del foro internacional será una reunión con el diputado y titular del partido Vox, Santiago Abascal, con quien mantiene una estrecha sintonía ideológica.

Un nuevo cara a cara en un escenario de fricción institucional

La cumbre se desarrolla en un contexto de marcada tirantez con el gobierno del socialista Pedro Sánchez, tras los cruces y recriminaciones públicas mutuas que han signado las relaciones bilaterales en los últimos años. Pese a ello, ambos dirigentes coincidirán en la Sesión Plenaria de Jefes de Estado y de Gobierno llevada a cabo en la Galería de las Colecciones Reales.

Tras su participación en el encuentro multilateral, el jefe de Estado argentino y su comitiva emprenderán el regreso a Buenos Aires, con la mira puesta en los preparativos locales para la próxima recepción oficial del papa León XIV en el país.

Fuente: A24

Fotografía: Archivo / EFE