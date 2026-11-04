Orense se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta del Criollito Asado y Sabores Caseros, que tendrá lugar este domingo 8 de noviembre en el predio del ferrocarril, a la vera de la Ruta 72.

En diálogo con Radio 3 Continental, Carmen Quiroga, integrante de la organización y referente del área de Turismo de la Delegación Municipal de Orense, compartió los detalles de la quinta edición de esta celebración popular, que genera gran expectativa en la localidad.

La jornada comenzará a las 10:30 con el acto oficial por el 113° aniversario de Orense, que se conmemora el lunes 9. Participarán las instituciones del pueblo con sus respectivas banderas de ceremonia y, posteriormente, comenzarán las actividades de la fiesta.

Como es tradicional, el gran protagonista será el criollito asado, preparado por el Club Alumni, mientras que la Sociedad Española estará a cargo de la cantina.

También habrá emprendedores y cocineras locales que ofrecerán empanadas, tortas fritas, papas fritas y otras elaboraciones caseras. A esto se sumará una importante presencia de artesanos y emprendedores.

La organización invitó a los visitantes a acercarse con reposera y mate para disfrutar de toda la jornada.

La programación artística tendrá propuestas para todas las edades, comenzando con un espectáculo infantil de Calaca Circo.

Durante el día se presentarán:

Los García, junto a Hugo Ferreira.

Dúo Marea, de Claromecó.

Gilguero Dúo.

Taller de Folclore de Orense.

Grupo de Zumba.

Catalina Ruiz Baliña (La Cata).

Jaque al Rey, banda de rock de Orense.

El gran cierre musical estará a cargo de Los Charros, con una presentación prevista aproximadamente para las 21 horas.

Uno de los datos destacados es que habrá combis gratuitas a disposición de quienes quieran viajar desde Tres Arroyos hasta Orense para participar de la celebración.

La quinta edición de la fiesta también representa el cierre del corredor turístico de la Ruta 72, que comenzó en septiembre con la Fiesta del Turismo Rural, continuó en octubre con la Fiesta de la Torta Frita y culmina ahora en Orense.

Quiroga destacó el trabajo que demanda la organización, que comienza varios meses antes, y agradeció especialmente el acompañamiento del Municipio, fundamental para poder concretar este tipo de encuentros populares.

La invitación está hecha: este domingo, Orense abre sus puertas para compartir una jornada de tradición, gastronomía, música y encuentro comunitario.