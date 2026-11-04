La Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1 de Tres Arroyos lleva adelante una nueva muestra anual de trabajos, una propuesta que permite conocer de cerca las actividades, proyectos y aprendizajes que los estudiantes desarrollan durante el año en las aulas y talleres.

En diálogo con Radio 3 Continental, la directora de la institución explicó que la exposición reúne trabajos realizados durante el ciclo lectivo y no producciones preparadas especialmente para la ocasión. Se trata de proyectos anuales que forman parte de la evaluación de capacidades de los alumnos y que tuvieron sus primeras presentaciones durante octubre.

La muestra también representa una oportunidad para que las familias y la comunidad puedan conocer la formación que ofrece la escuela y, especialmente, para que estudiantes de otras instituciones educativas se acerquen a descubrir la modalidad técnica.

En ese sentido, la directora destacó la articulación que vienen sosteniendo durante el año con distintas escuelas primarias, una tarea que encuentra en esta exposición un espacio de continuidad y acercamiento.

Actualmente, la institución cuenta con cuatro especialidades: Electromecánica, Maestro Mayor de Obras, Tecnología de los Alimentos y Energías Renovables.

Uno de los aspectos destacados por la directora es el crecimiento de la participación femenina. Si bien la matrícula es mixta desde hace más de 50 años, señaló que hoy existe un porcentaje importante de chicas que eligen formarse en la escuela técnica.

Respecto de las especialidades más elegidas, explicó que Electromecánica suele mantener una matrícula importante, aunque las preferencias varían de acuerdo con los intereses de cada generación. También destacó el crecimiento de Energías Renovables, vinculada con la sostenibilidad y el cuidado del ambiente.

La formación técnica ofrece, además, posibilidades de inserción laboral y continuidad de estudios superiores, dos aspectos que representan un valor importante para los jóvenes.

Durante la entrevista, la directora también se refirió a la situación edilicia de la escuela, que cuenta con una estructura de grandes dimensiones y demanda tareas permanentes de mantenimiento.

En ese sentido, resaltó el acompañamiento de la cooperadora escolar y del Consejo Escolar, además del trabajo que realizan desde la propia institución para resolver distintas necesidades.

Incluso, explicó que algunas tareas de mantenimiento pueden transformarse en instancias de prácticas profesionalizantes para los estudiantes, permitiéndoles aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones concretas.

La exposición está abierta a toda la comunidad, con entrada libre y gratuita, y constituye una oportunidad para conocer el trabajo que se realiza en la institución.

Los horarios establecidos son:

Miércoles 4: de 8 a 11:50 y de 14 a 18 horas.

de 8 a 11:50 y de 14 a 18 horas. Jueves 5: de 8 a 12 y de 14 a 18 horas.

Desde la dirección invitaron a las familias, estudiantes y vecinos a acercarse y recorrer los diferentes espacios.

Para la comunidad educativa, esta muestra es también una celebración y un motivo de orgullo: la posibilidad de compartir y poner en valor todo lo que los alumnos construyen y aprenden a lo largo del año.