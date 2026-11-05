Huracán dio un paso importante en la definición del Campeonato Oficial de Tríos de Tercera Categoría de bochas, al imponerse como visitante ante Club Atlético Estudiantes por 15 a 8, en el primer encuentro de la serie final.

El conjunto del Globo presentó en cancha a Carlos Quiroga, Sandro Vega y Roberto Acosta, con Armando Ruiz como suplente.

Por el lado de Estudiantes, integraron el equipo Luciano Juárez, Alejandro Andersen y Gustavo Beterbide, mientras que Damián Andino ingresó en reemplazo de Juárez.

La definición continuará esta noche en cancha de Huracán, donde el equipo local tendrá la oportunidad de cerrar la serie y quedarse con el título si consigue una nueva victoria.

Por su parte, Estudiantes buscará recuperarse y forzar un tercer y decisivo encuentro, que se disputaría el próximo lunes nuevamente en sus instalaciones.

Huracán ya dio el primer golpe y ahora buscará coronar su campaña con una consagración ante su público.