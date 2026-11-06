El Club Atlético Huracán se consagró campeón del Campeonato Oficial de Tríos 2026 de Tercera categoría, tras superar a Estudiantes en los dos encuentros correspondientes a la gran final, con idénticos resultados: 15 a 8.

El Globo coronó una temporada de crecimiento y superación, ratificando en la definición las condiciones que lo habían señalado desde el comienzo del certamen como uno de los principales candidatos al título.

Si bien las primeras presentaciones no fueron las esperadas y el equipo sufrió algunas derrotas, con el correr de las fechas logró recuperar su nivel, afianzar su juego y encontrar la regularidad necesaria para convertirse en protagonista.

Ese crecimiento tuvo su premio en la instancia decisiva, donde Huracán mostró contundencia y se impuso tanto en condición de visitante como en su propia cancha, para quedarse con el campeonato de manera categórica.

De esta manera, la institución de barrio vuelve a festejar un título en esta categoría, un logro que se le venía negando desde hacía algunos años.

El plantel campeón estuvo integrado por Carlos Quiroga, Sandro Vega, Roberto Acosta, Armando Ruiz y Carlos Iorio, quienes fueron protagonistas de esta importante conquista deportiva.

Ahora, el desafío será el Zonal

La actividad no termina para el campeón. Huracán tendrá ahora la responsabilidad de representar a la Asociación Tresarroyense de Bochas en el Zonal clasificatorio, previsto para el próximo 15 de noviembre en Tres Arroyos.

En esa instancia recibirá a los representantes de Coronel Pringles y Benito Juárez, en busca de avanzar en la competencia.

Con el título ya asegurado, el Globo buscará prolongar su buen momento y llevar el nombre de Tres Arroyos a una nueva instancia regional.