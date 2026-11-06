El Polideportivo Municipal de Tres Arroyos albergó el pasado domingo 1° de noviembre el 14° Campeonato de Taekwondo ITF, un certamen integrado al calendario oficial de competencias del país. La jornada contó con la organización del maestro Pablo Beorlegui (VIII Dan), presidente de FAIT y miembro de la CATITF, la fiscalización de la Confederación Argentina de Taekwondo ITF y el trabajo del grupo soporte local encabezado por el sabumnim Pablo Muñoz (V Dan).

El evento congregó a cerca de 300 competidores procedentes de delegaciones de Necochea, Mar del Plata, Mar de Cobos, Quequén, Coronel Suárez, Olavarría, Azul, Bahía Blanca, Monte Hermoso, Adolfo Gonzales Chaves, Morón, Retiro, Capital Federal y Tres Arroyos. Las pruebas se desarrollaron en las modalidades de Formas, Combate, Salto en Alto, Formas por Equipos y Taekwondo Adaptado, bajo la supervisión de jueces y árbitros de trayectoria internacional y con la notable presencia del gran máster Alejandro Yapuncic (IX Dan ITF), presidente de la Academia Superior de Taekwondo.

Desde la organización destacaron el compromiso de las familias que colaboraron con el servicio de cantina y del personal abocado a la logística del torneo. Asimismo, expresaron su agradecimiento por el respaldo brindado a la actividad a las autoridades municipales, entre ellos el intendente Pablo Garate, el director de Deportes Facundo Liébana, el coordinador del Proyecto de Alto Rendimiento y Talentos Deportivos Peco Segovia y el director de Políticas de la Juventud Julián Tornini.