El Museo Municipal José A. Mulazzi invitó a toda la comunidad a participar de la última edición del año de su clásico Café Literario, a cargo de la Compañía de narración oral y escénica «Al Sol como la Cigarra». La propuesta, titulada «¡Ups! ¡Cosas que suceden en Navidad!», se llevará a cabo el próximo viernes 13 de noviembre en el horario de 18:30 a 20:00 horas.

La actividad formará parte de la programación especial diseñada en el marco de la Noche de los Museos y estará destinada al público adulto. Según explicaron las integrantes del grupo narrador, el objetivo de la jornada es compartir historias divertidas y nostálgicas, reflejando mediante relatos y anécdotas los variados sentimientos y situaciones que florecen con la cercanía de las fiestas de fin de año, complementando la velada con humor, reflexión y degustaciones navideñas.

Desde la institución informaron que los cupos para asistir son limitados. Las personas interesadas en concurrir podrán adquirir sus entradas anticipadas hasta el jueves 12 de noviembre comunicándose vía WhatsApp al número 2983-401490, a un valor fijado en $10.000.