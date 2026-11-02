El Conservatorio de Música de Tres Arroyos continúa desarrollando una intensa actividad educativa y cultural, con conciertos, capacitaciones y propuestas abiertas a la comunidad. En las últimas jornadas, la institución realizó dos presentaciones musicales gratuitas que convocaron a más de un centenar de personas en cada encuentro.

En diálogo con Radio 3 Continental, Matías Liba realizó un balance de estas actividades y adelantó las principales propuestas previstas para las próximas semanas.

El jueves se llevó a cabo un concierto especial con la participación de profesores y alumnos del Conservatorio de Tandil, quienes compartieron su repertorio y realizaron interpretaciones junto a integrantes de la institución tresarroyense. Al día siguiente, el escenario fue para los alumnos y docentes locales.

Ambas presentaciones se desarrollaron en un espacio adaptado dentro del edificio del Conservatorio. Según explicó Liba, cada jornada reunió a más de 100 personas, en una muestra del interés que despiertan las actividades musicales de la institución.

Con la llegada de noviembre, el Conservatorio comienza a preparar sus tradicionales audiciones de cierre de año, en las que participarán estudiantes de las distintas cátedras instrumentales y de las materias vinculadas con la producción musical.

Las presentaciones están previstas, en principio, entre el 24 y el 27 de noviembre, aunque la programación podría extenderse a los primeros días de diciembre.

Además, el lunes 30 de noviembre tendrá lugar uno de los acontecimientos más importantes del calendario institucional: el concierto anual en el Teatro Municipal de Tres Arroyos.

La presentación reunirá una selección de trabajos de las distintas áreas de formación y permitirá mostrar al público parte de la actividad que se desarrolla durante todo el año. Al igual que en otras oportunidades, la entrada será gratuita