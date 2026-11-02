El Rotary Club Tres Arroyos puso en marcha un nuevo bono contribución solidario para recaudar fondos destinados al Hospitalito de Claromecó, con el objetivo de acompañar sus necesidades y contribuir al sostenimiento de sus servicios.

La iniciativa fue presentada por Liliana Viejo, integrante de la institución, quien explicó que este año decidieron adelantar el tradicional sorteo que habitualmente organizan en el marco del concurso de pesca de las 24 Horas de la Corvina Negra.

En esta oportunidad, el bono tendrá un valor de $4.000 y ofrecerá tres premios: un televisor Smart de 43 pulgadas y dos inscripciones para participar de la próxima edición de las 24 Horas de la Corvina Negra, prevista para 2027.

Además, quienes adquieran el bono participarán del sorteo de las inscripciones anticipadas del concurso, lo que representa una posibilidad adicional para los compradores.

Las personas interesadas pueden adquirirlo a través de integrantes del Rotary Club Tres Arroyos o del Hospitalito de Claromecó. La venta se realiza tanto en Tres Arroyos como en la localidad balnearia.

Para solicitarlo, también pueden comunicarse con Liliana Viejo al 2983-545209.

Desde la institución destacaron la importancia de la colaboración comunitaria para acompañar al centro de salud, que cumple un papel fundamental en la atención de los vecinos y de los numerosos turistas que visitan Claromecó durante la temporada de verano.

Durante la entrevista, Viejo se refirió a las necesidades actuales del Hospitalito y señaló que continúa el proyecto para completar la instalación de un equipo de radiología, cuya adquisición recibe aportes de distintas instituciones.

En ese sentido, destacó la colaboración de entidades de la comunidad que vienen acompañando esta iniciativa, aunque explicó que todavía restan completar algunos aspectos para que el equipamiento quede totalmente instalado.

Otro de los problemas importantes es el estado de una de las ambulancias, que se encuentra fuera de servicio debido a una rotura de motor. La posibilidad de reparar el vehículo aparece como una de las prioridades, teniendo en cuenta que el centro de salud dispone de una sola ambulancia operativa.

Por ese motivo, la recaudación del bono podrá destinarse a esa necesidad si no surge previamente otra ayuda que permita afrontar el arreglo.

«Es fundamental que entre todos podamos hacer que el Hospitalito esté mejor», remarcó Viejo, al destacar la importancia de sostener el acompañamiento de la comunidad.

Durante la charla, la representante del Rotary Club Tres Arroyos también brindó detalles sobre el programa de intercambios estudiantiles que impulsa la organización.

La propuesta está dirigida a jóvenes de 16 y 17 años que tienen la posibilidad de realizar el último año escolar en otro país. Los participantes pueden elegir entre distintas opciones disponibles dentro del programa.

El proceso contempla el contacto con integrantes de Rotary, entrevistas con el estudiante y su familia, y la presentación de la documentación correspondiente. Además, las familias de los jóvenes que viajan deben estar dispuestas a recibir a un estudiante de intercambio.

De esta manera, el Rotary Club Tres Arroyos continúa desarrollando iniciativas solidarias y educativas, con el compromiso de acompañar a las instituciones de la región y promover oportunidades para la comunidad.