Con el objetivo de brindar contención, herramientas técnicas y un espacio de intercambio para las familias gestantes del distrito, el Centro Municipal de Salud de Tres Arroyos anunció el inicio de una nueva edición del Curso de Preparación Integral para la Familia Embarazada. La primera jornada de este ciclo se llevará a cabo el próximo martes 20 de octubre a las 10:00 horas, en el Aula Magna de la institución, ubicada en Avenida Primera Junta 440.

El espacio estará bajo la coordinación interdisciplinaria de la obstetra Ivón Iribarren y la licenciada en Psicología Gabriela Hoffman. A lo largo de los encuentros, la propuesta buscará acompañar de manera integral la gestación y el postparto mediante un abordaje participativo donde las asistentes y sus acompañantes puedan resolver dudas, volcar inquietudes y compartir experiencias vinculadas a la maternidad.

Dentro del temario previsto para los talleres se incluyen contenidos centrales para el cuidado de la madre y el recién nacido, tales como la fisiología del embarazo, las distintas fases del trabajo de parto y el parto propiamente dicho, las pautas para el puerperio y la anticoncepción, los cuidados iniciales del bebé, la lactancia materna, así como aspectos de la crianza y la alimentación saludable en la primera infancia.

La participación es de acceso abierto para la comunidad y se permite la asistencia con un acompañante. Quienes deseen realizar consultas o formalizar la inscripción previa deberán enviar un correo electrónico a la dirección oficial del programa: cursofamiliae3mbarazada@gmail.com.