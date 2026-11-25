La historia de Sara conmueve y necesita de la solidaridad de los vecinos de Tres Arroyos. Tiene apenas cuatro años y desde muy pequeña enfrenta importantes problemas de salud. Actualmente permanece internada en el Hospital Penna de Bahía Blanca, donde necesita recibir una válvula regulable cuyo costo asciende a 9 millones de pesos.

Su mamá, Margarita Quinteros, dialogó con Radio 3 Continental y relató el complejo cuadro médico de la pequeña, quien ya atravesó tres episodios de hidrocefalia, en 2022, 2023 y nuevamente en 2026, además de distintas intervenciones quirúrgicas y cuadros de meningitis.

La familia lleva más de un mes internada en Bahía Blanca. Sara permanece prácticamente todo el día acostada y necesita supervisión permanente debido a que tiene colocado un drenaje externo. Su mamá explicó que deben estar atentos para evitar que se lo quite o se rasque, ya que cualquier infección podría representar un riesgo muy importante para su salud.

Margarita explicó que Sara necesita una válvula regulable, un dispositivo que permitiría modificar desde el exterior, mediante un imán, la cantidad de líquido que drena, sin necesidad de volver a someterla a una intervención quirúrgica para reemplazarla.

La madre aclaró que este dispositivo tampoco elimina por completo los riesgos de obstrucciones o infecciones, pero representa una alternativa que podría evitar que la niña tenga que atravesar nuevamente procedimientos invasivos ante determinados inconvenientes con el drenaje.

«No quiero más. Quiero que si mi hija se va, se vaya con su válvula regulable», expresó Margarita, visiblemente movilizada al recordar los sufrimientos que atravesó Sara desde sus primeros meses de vida.

La mujer contó que en 2022 estuvieron 90 días internadas en el mismo hospital, período durante el cual la pequeña tuvo nueve operaciones, dos de ellas con permanencia en terapia intensiva. En el actual episodio ya debió ser intervenida quirúrgicamente en dos oportunidades.

Cómo colaborar: Campaña solidaria

La familia necesita reunir 9 millones de pesos para adquirir la válvula regulable. Por ese motivo, solicita la colaboración de quienes puedan realizar un aporte económico, por pequeño que sea.

Datos para colaborar: Alias para transferencias Sara Princesa

Titular: Margarita Quinteros

Teléfono de contacto: 609329

Foto: imágen ilustrativa