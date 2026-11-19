El movimiento cotidiano del Hospital y el incremento de las demandas de atención también se reflejan en el trabajo que desarrolla el Servicio de Trabajo Social, un área fundamental para acompañar a pacientes y familias durante los procesos de salud y enfermedad.

Paola Laplaza, integrante del equipo de Trabajo Social del Hospital, explicó que la demanda ha crecido en el último tiempo y que el trabajo del área se intensificó frente a las múltiples necesidades que atraviesan las personas que llegan al sistema de salud.

«Hay mucha demanda, notamos en el equipo médico y de salud del hospital que estamos trabajando a full, todo el tiempo, pero es manejable», señaló al referirse a la actividad diaria de la institución.

Desde Trabajo Social, la tarea consiste principalmente en articular, generar redes y acompañar a los pacientes, procurando que puedan acceder a los insumos necesarios, resolver diferentes dificultades y acompañar los procesos de derivación cuando se requiere una atención en otros establecimientos.

Laplaza reconoció que en el último tiempo se incrementó la cantidad de personas que se acercan al Hospital en busca de asistencia, incluso pacientes que cuentan con una obra social o tienen un empleo.

«Hay muchas necesidades. La gente que atraviesa un problema de salud necesita mucho acompañamiento», expresó.

En ese sentido, explicó que tener trabajo o contar con cobertura médica no siempre alcanza para afrontar las consecuencias de una enfermedad, ya que una situación de salud puede afectar de manera directa la economía y la organización de todo el grupo familiar.

Por ese motivo, el equipo debe evaluar cada situación particular y estar atento a las necesidades que surgen durante la atención.

«Más allá de tener un trabajo o una cobertura de una obra social, no se llega a cubrir las necesidades al atravesar un problema de salud. Se ve afectada toda la situación familiar», indicó.

La trabajadora social también destacó una de las características que considera fundamentales del Hospital público: el abordaje interdisciplinario de cada paciente.

Explicó que, además de atender el problema físico, los equipos pueden intervenir sobre cuestiones emocionales, familiares y sociales que forman parte de la situación que atraviesa la persona.

«Acá en el Hospital, por suerte, la atención es integral. La persona viene con un problema, luego te atienden el problema físico, el emocional, el familiar. El abordaje es integral», sostuvo.

Para Laplaza, esa modalidad de trabajo constituye una de las fortalezas del sistema público de salud y permite brindar una respuesta más completa a quienes necesitan atención.

Otro aspecto que resaltó fue el trabajo conjunto con los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), especialmente en situaciones que requieren continuidad luego del alta hospitalaria.

La articulación con las salas barriales permite acompañar a los pacientes en sus propios lugares de residencia, facilitando el seguimiento y el acceso a los equipos de salud.

En ese sentido, valoró la cercanía de los CAPS y la posibilidad de contar con profesionales y enfermería en los barrios, con horarios de atención que favorecen el acceso de los vecinos.

«Es algo muy beneficioso. Uno lo naturaliza, pero no pasa en todas las ciudades que tengas a diez o quince cuadras de tu casa un CAPS con un equipo médico, una enfermera y con una carga horaria importante», destacó.

El Servicio de Trabajo Social del Hospital atiende de 7.30 a 12, mientras que la institución cuenta con guardia las 24 horas para las situaciones que requieren intervención.

Con una trayectoria de aproximadamente 20 años en el sistema de salud, Laplaza remarcó la importancia de sostener el acompañamiento y el trabajo en red, especialmente en un contexto en el que las dificultades económicas y sociales hacen que cada problema de salud repercuta cada vez más en la vida cotidiana de las familias.