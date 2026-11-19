Se puso en marcha el Campeonato Individual Oficial 2026 de Primera Categoría, organizado por la Asociación Tresarroyense de Bochas, con la disputa de la primera fecha de la fase clasificatoria, que se desarrolló entre el domingo 16 y el lunes 17 de noviembre.

La competencia reúne a los principales exponentes de las bochas locales, distribuidos en cuatro zonas, y comenzó con una serie de encuentros que dejaron los primeros resultados de la temporada.

En la Zona A, disputada el domingo, Oxandaburu se impuso por 12 a 10 ante Acosta, mientras que Rodríguez logró una contundente victoria frente a Resser por 12 a 2.

Por la Zona B, Aristain Rey venció a Juárez por 12 a 8, en tanto que Di Benedetto superó a Andino por 12 a 7.

La actividad continuó el lunes con los encuentros correspondientes a la Zona C, donde Barrios derrotó a Quiroga por 12 a 4 y Hernández se impuso ante Masolli por 12 a 2.

Finalmente, en la Zona D, Vega consiguió una victoria por 12 a 2 frente a Barrionuevo, mientras que Jaureguibehere tuvo un ajustado triunfo ante Castillo por 12 a 10.

De esta manera, comenzó a transitar una nueva edición del campeonato individual más importante de la temporada para la Primera Categoría, que continuará con el desarrollo de la fase clasificatoria hasta determinar a los jugadores que avanzarán en la competencia y lucharán por el título oficial 2026.