La Sociedad Rural de Tres Arroyos realizó una importante donación en efectivo al Conservatorio de Música local, en reconocimiento al trabajo que desarrolla la institución en la formación de músicos y artistas de la ciudad.

La iniciativa surgió a partir de la participación de la orquesta estable del Conservatorio en la última Expo Rural, donde sus integrantes brindaron una presentación sin cobrar por su actuación.

Ante ese gesto, la Comisión Directiva de la Sociedad Rural resolvió efectuar un aporte económico destinado a colaborar con el desenvolvimiento y las actividades de la institución, que cumple un importante rol en la formación artística y cultural de Tres Arroyos.

La donación fue recibida por la directora del Conservatorio, Romina Piatti, quien agradeció el acompañamiento de la entidad ruralista.

Asimismo, desde la Sociedad Rural se puso a disposición del Conservatorio la utilización de los salones de la institución, con el objetivo de que pueda organizar y ofrecer conciertos y espectáculos para toda la comunidad.

De esta manera, ambas instituciones fortalecen un vínculo de colaboración que busca promover la cultura, acompañar el desarrollo artístico local y generar nuevos espacios para que la música llegue a los vecinos de Tres Arroyos.