El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Tres Arroyos, Abel Gómez, realizó un balance muy positivo de la fiesta organizada por la entidad, que tuvo lugar el pasado sábado y reunió a trabajadores y afiliados en una noche de celebración, música y numerosos premios.

En diálogo con Radio 3 Continental, Gómez calificó el encuentro como una de las fiestas más lindas que ha organizado el gremio y manifestó su satisfacción por el trabajo realizado por la comisión directiva y los compañeros que participaron de la organización.

Destacó especialmente el compromiso de quienes trabajaron durante toda la semana para concretar el evento, así como también la respuesta de los afiliados. Otro de los aspectos valorados fue la importante cantidad de premios aportados por comercios adheridos, entre ellos el sorteo de una motocicleta y el premio principal de 15 millones de pesos, que quedó en manos de una trabajadora del Hospital Pirovano.

La música en vivo y la participación de un DJ también formaron parte de una noche que, según señaló, dejó conformes tanto a los afiliados como a los integrantes de la comisión directiva.

Más allá del balance festivo, Gómez se refirió a la situación económica de los trabajadores municipales y anticipó que el sindicato buscará mantener una reunión con el intendente Pablo Garate para plantear la necesidad de una recomposición salarial.

El dirigente recordó que en la última negociación paritaria habían establecido un esquema de trabajo, aunque consideró que la evolución de la inflación y los aumentos registrados en combustibles, servicios y alimentos deterioraron el poder adquisitivo de los empleados.

En ese sentido, expresó su preocupación por los ingresos actuales y sostuvo que el salario municipal se encuentra muy relegado frente al costo de vida.