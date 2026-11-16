Personal del Comando de Prevención Rural San Cayetano intervino ante la circulación de un camión por un camino rural de la zona Defferrari que ocasionó daños y roturas en la traza vial.

Ante dicha situación, se procedió a labrar las actuaciones correspondientes por infracción a la Ley Nacional de Tránsito, con intervención del Juzgado de Faltas Local.

En un comunicado, la dependencia policial indicó que «se recuerda a transportistas, productores agropecuarios y demás usuarios de los caminos rurales que, durante los períodos de lluvia y mientras los caminos permanezcan enlodados o presenten condiciones que comprometan su transitabilidad, deberán evitar circular con camiones y vehículos pesados, a fin de prevenir daños, preservar el estado de los caminos y garantizar la circulación segura de todos los usuarios».