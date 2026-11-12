El proceso judicial que investiga la muerte de Cristian Díaz, ocurrida el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano, ingresó en su tramo definitorio. En la anteúltima jornada de debate, el fiscal general Sandro Abraldes requirió que Cristian “Pity” Álvarez sea condenado a la pena de 18 años y seis meses de prisión, al considerarlo responsable de los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de uso civil.

Durante su exposición ante los jueces, el representante del Ministerio Público Fiscal reconstruyó los acontecimientos fatales de aquella madrugada y sostuvo que el músico actuó con una «escasa significación por la vida» de la víctima. Asimismo, la fiscalía refutó de plano la hipótesis de legítima defensa esgrimida por la defensa técnica, argumentando que los disparos efectuados a corta distancia evidenciaron una clara intención homicida y que el imputado resolvió por cuenta propia ultimar a Díaz tras una discusión vecinal.

El pedido de la fiscalía se ubica por encima de la pretensión de la querella —que en las audiencias previas había solicitado una condena de 11 años y dos meses de prisión—, y marca un nuevo hito en un debate atravesado por numerosas interrupciones vinculadas al estado de salud mental del artista. En este sentido, Abraldes también requirió que, una vez dictada una eventual sentencia condenatoria, se ordene su detención inmediata, la cual quedará supeditada al momento en que finalice la internación involuntaria que el músico cumple actualmente en una clínica psiquiátrica de la localidad bonaerense de Castelar.

Por su parte, los abogados defensores del músico, Javier Baños y Sebastián Queijeiro, expondrán sus alegatos finales, donde insistirán en la teoría de la legítima defensa o, subsidiariamente, en un exceso en la misma, antes de que el tribunal pase a deliberar para dar a conocer el veredicto definitivo.

Fuente: Telefe Noticias

Fotografía: NA