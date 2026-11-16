La actividad física dejó de estar asociada exclusivamente a una cuestión estética para convertirse en una herramienta fundamental para mejorar la salud, preservar la autonomía y alcanzar una mejor calidad de vida. Esa es una de las premisas que impulsa el trabajo de Gimnasio Único, que cuenta con dos sedes en Tres Arroyos y una amplia variedad de propuestas para diferentes edades y necesidades.

En una entrevista realizada durante un móvil de Radio 3 Continental, Vanesa Borda, coordinadora de ambos espacios, se refirió al crecimiento de la actividad, la diversidad de disciplinas y la importancia de encontrar una propuesta que permita sostener el ejercicio a lo largo del tiempo.

Borda manifestó su satisfacción por la cantidad de socios que acompañan al gimnasio y destacó que cada horario presenta características diferentes, con personas de distintas edades y objetivos, pero con un denominador común: mejorar su condición física y también su salud mental.

Gimnasio Único ofrece actividades diferenciadas en sus dos espacios.

En la sede de avenida Moreno se desarrollan propuestas más dinámicas, como spinning, entrenamiento funcional y boxeo recreativo, además de contar con el grupo de corredores denominado Único Rango.

También dispone de un amplio sector destinado al entrenamiento de fuerza, con máquinas y pesos libres, y un área importante para el trabajo aeróbico.

En tanto, en la sede de Chacabuco, ubicada en el edificio del Sindicato de Empleados de Comercio, se ofrecen actividades con una orientación más preventiva, como Pilates, yoga, stretching, gimnasia postural y propuestas grupales para adultos mayores.

Borda explicó que este segundo espacio tiene características que favorecen a quienes se acercan por primera vez a realizar actividad física, especialmente personas mayores de 50 o 60 años que buscan comenzar a entrenar en un ambiente más reducido y cercano.

En cuanto a las edades, indicó que reciben alumnos desde los 12 años y que cuentan con socios de hasta 90 años.

Uno de los conceptos centrales que planteó Borda durante la charla tiene que ver con el cambio de mentalidad respecto de la actividad física.

Según explicó, el aumento de la expectativa de vida lleva a que cada vez más personas busquen mantenerse activas, independientes y funcionales durante más años.

«Al aumentar la longevidad, la gente no quiere sobrevivir, quiere vivir», expresó.

En ese sentido, señaló que actualmente muchas personas se acercan a los gimnasios para fortalecer su cuerpo, prevenir lesiones, mejorar su movilidad y poder desenvolverse mejor en las actividades cotidianas.

Desde prepararse físicamente para realizar un viaje hasta tener la fuerza necesaria para cuidar a los nietos o poder agacharse y levantarse sin dificultades, los motivos para entrenar son diversos.

También remarcó que el entrenamiento debe contemplar las posibilidades y necesidades de cada persona, dejando de lado las comparaciones con modelos físicos externos.

Consultada sobre una de las dificultades más frecuentes, como comenzar una actividad y abandonarla al poco tiempo, Borda sostuvo que lo importante es no dejar de buscar hasta encontrar una propuesta que resulte atractiva y permita mantener la continuidad.

Explicó que muchas veces no se trata de que una persona no pueda sostener el entrenamiento, sino de que todavía no encontró el lugar, el horario o la actividad adecuada.

En esa búsqueda pueden aparecer diferentes alternativas, desde el gimnasio tradicional hasta el spinning, el baile, el pádel u otras disciplinas.

Además, destacó que todas las personas pueden realizar actividad física, incluso aquellas que presentan sobrepeso, dificultades de movilidad o antecedentes de intervenciones quirúrgicas, siempre que cuenten con el asesoramiento adecuado y comiencen con ejercicios adaptados a su condición.

«Todo es progresivo», explicó, al remarcar que cada persona debe tomar como referencia su propio estado y valorar sus avances.

Borda, quien también es licenciada en Nutrición, hizo hincapié en la importancia de complementar el ejercicio con una alimentación adecuada y un buen descanso.

Aclaró que hablar de nutrición no significa vivir haciendo dietas restrictivas, sino incorporar hábitos alimentarios que permitan estar saludables y sentirse cómodos, sin dejar de disfrutar de las comidas.

Finalmente, dejó un mensaje para quienes todavía dudan en comenzar: no buscar la perfección, sino hacer lo que cada uno puede en el momento en que se encuentra.

La propuesta de Gimnasio Único apunta precisamente a eso: ofrecer diferentes espacios y actividades para que cada persona encuentre su lugar, se mueva y pueda mejorar progresivamente su bienestar.

«Busque, busque, busque. Nunca dejen de buscar», fue la invitación final de Vanesa Borda.