El servicio de Oncología del Centro Municipal de Salud de Tres Arroyos renovó la convocatoria para su ciclo mensual de encuentros participativos, un ámbito multidisciplinario orientado a brindar contención, orientación y herramientas de afrontamiento a pacientes oncológicos, personas con patologías crónicas y sus entornos afectivos.

La actividad tendrá lugar el próximo miércoles 4 de noviembre, en el horario de 10:00 a 12:00, en las instalaciones del Centro Cultural La Estación, ubicado en Avenida Ituzaingó 320. La propuesta, que se sostiene de manera regular los primeros miércoles de cada mes, busca consolidar un abordaje integral de la salud que trascienda la práctica estrictamente farmacológica o asistencial.

Coordinados por profesionales del equipo sanitario municipal, los talleres están estructurados bajo una modalidad dinámica que combina el intercambio grupal con actividades de socialización. Durante el desarrollo del evento, los asistentes compartirán un desayuno comunitariamente articulado, espacio propicio para la puesta en común de vivencias, la detección de necesidades emergentes y la planificación participativa de los contenidos temáticos que se abordarán en las sucesivas instancias del programa.

Desde el área sanitaria enfatizaron la apertura de la convocatoria, la cual no distingue entre usuarios actuales del sistema público local y personas que hayan completado esquemas terapéuticos con anterioridad. La asistencia es de carácter gratuito y no requiere de inscripción previa, facilitando así el acceso a la red de soporte emocional a toda la comunidad del distrito.