En diálogo con Radio 3 Continental, Pablo Escudero anunció el lanzamiento de «Casa Segura», una nueva cobertura impulsada por Policop para reforzar la asistencia sanitaria en los hogares de Tres Arroyos. El sistema fue ideado tras analizar las necesidades de la comunidad y pensando especialmente en la tranquilidad familiar y en la llegada de visitantes o familiares de otras localidades durante la temporada de verano.

¿Cómo funciona el plan «Casa Segura»?

El servicio establece que, con la sola firma del titular del domicilio, todas las personas que se encuentren circunstancialmente dentro de la vivienda quedan cubiertas ante una urgencia o emergencia médica sin necesidad de abonar un monto adicional.

La atención se divide en dos categorías principales para optimizar el recurso de las ambulancias:

Emergencia (Código Rojo): Situaciones de peligro de vida inminente, tales como personas inconscientes, infartos o accidentes cerebrovasculares (ACV).

Urgencia (Código Amarillo): Cuadros que requieren una rápida respuesta pero con otra demanda, como caídas o fracturas (por ejemplo, de cadera).

Escudero remarcó que el servicio no contempla las consultas de código verde (atenciones de consultorio), las cuales deben ser canalizadas a través del médico de cabecera de la familia. Asimismo, en caso de requerir derivación, la ambulancia puede trasladar al paciente a una clínica privada (según su obra social) o al hospital público.

Costos accesibles y compromiso cooperativo

El plan «Casa Segura» tiene un costo final de $36.000 mensuales. Desde la cooperativa destacaron que el objetivo es mantener tarifas accesibles y estables durante periodos prolongados, evitando incrementos trimestrales o cuatrimestrales que encarezcan el servicio y lo hagan insostenible para los vecinos.

Además de esta propuesta grupal, Policop ofrece planes individuales —que brindan cobertura al socio incluso cuando se encuentra fuera de su casa— y opciones más económicas desde los $20.000 que incluyen descuentos en traslados, estudios de laboratorio, ópticas y médicos especialistas.

Vías de contacto y contratación

Los interesados en sumarse al plan o interiorizarse sobre las distintas propuestas de la cooperativa pueden comunicarse y concurrir a los siguientes puntos: