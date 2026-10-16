La situación socioeconómica actual impacta de lleno en el sistema de salud municipal de Tres Arroyos. Según explicó Luciana Cattanio, coordinadora del servicio de salud sexual, los programas nacionales y provinciales —tales como el de Salud Sexual y Procreación Responsable, VIH, infecciones de transmisión sexual y hormonización— sufren un fuerte desfinanciamiento derivado de los recortes en las políticas públicas nacionales.

«Esto es como una cascada. El municipio no es ajeno a lo pasa a nivel provincial y nacional», señaló Cattanio, al detallar que la modalidad en la entrega de insumos se ha vuelto más «nominalizada», lo que dificulta su llegada regular. Ante este panorama, los efectores de salud despliegan una labor diaria a la que califican como un «trabajo muy artesanal» para armar redes de contención y garantizar la respuesta sanitaria.

Uno de los datos más alarmantes que aportó la profesional desde su perspectiva en el trabajo social es que la demanda de atención en el hospital público se ha triplicado. «La gente que tiene obra social, antes era una garantía de atención en lo privado, hoy la verdad es que la gente no puede costear», indicó, agregando que las propias obras sociales presentan falencias en la cobertura de medicamentos esenciales obligatorios por el Programa Médico Obligatorio (PMO).

Esta situación obliga a los equipos de salud a acompañar permanentemente a los usuarios en los procesos de reclamo de sus derechos, lidiando al mismo tiempo con recursos públicos finitos que obligan a rediseñar estrategias de atención de manera constante.

Pese al contexto adverso, el servicio de salud sexual continúa operativo y se organiza mediante un esquema mixto que combina la demanda espontánea con la optimización de turnos.