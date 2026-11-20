En el marco del Mes de la Discapacidad, durante diciembre se llevará adelante una capacitación sobre atención y comunicación accesible, organizada por el Área de Discapacidad, el Consejo Municipal para las Personas con Discapacidad y la ONG Libertate.

La iniciativa está dirigida especialmente a integrantes de las distintas áreas municipales que reciben, atienden o mantienen algún tipo de interacción con vecinos y vecinas con desafíos funcionales.

Según se informó, se trata de una capacitación sencilla, dinámica e interactiva, pensada para brindar herramientas que permitan mejorar la comunicación y la atención, promoviendo espacios más inclusivos y accesibles.

La propuesta busca constituirse en un primer paso para avanzar en la construcción de una comunidad más integrada, bajo la premisa de consolidar un Tres Arroyos para todos.

Por su parte, la Cámara Económica de Tres Arroyos colaborará con la difusión de la actividad entre sus asociados. Las personas interesadas en participar podrán realizar la inscripción a través del enlace disponible en la página de CRESTA.