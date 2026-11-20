El Tres Arroyos Rugby & Hockey Club (TARHC) expresó su orgullo por la consagración de Francisco Mosches, jugador surgido de sus divisiones infantiles, quien alcanzó un importante logro deportivo al coronarse campeón del Torneo Oficial de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA).

Mosches formó parte del plantel superior M22 de Buenos Aires Cricket & Rugby Club, equipo que el pasado domingo se impuso en la final ante Hindú Rugby por 24 a 17 y se quedó con el título del certamen metropolitano.

La conquista tuvo un significado especial para la institución porteña, ya que volvió a conseguir un campeonato de primera división después de 67 años. Su último antecedente en una categoría de plantel superior se remontaba a 1959.

Desde el TARHC destacaron especialmente el recorrido de Francisco, quien dio sus primeros pasos en el rugby en la categoría escuelita del club tresarroyense y continuó su desarrollo deportivo hasta alcanzar esta consagración.

La Comisión Directiva, el cuerpo de entrenadores y toda la familia del club hicieron llegar sus felicitaciones al jugador, resaltando que este logro es también un motivo de orgullo para la institución que lo vio crecer, y que refleja el esfuerzo, el compromiso y la pasión por el rugby desde sus primeros años.