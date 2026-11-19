El Enduro del Atlántico volverá a Claromecó del 27 al 29 de noviembre con su 11ª edición, marcando el regreso de una competencia que durante varios años convocó a destacados pilotos del motociclismo y cuatriciclos. En diálogo con Radio 3 Continental, Santiago Alberdi, organizador del evento, manifestó su entusiasmo por esta vuelta y destacó la buena respuesta que recibieron de los competidores.

Después de cuatro años sin actividad, la organización confirmó la participación de pilotos de distintos puntos del país, entre ellos Puerto Madryn y Ushuaia, además de competidores de Chile y Uruguay. Alberdi señaló que esta será la carrera número 77 organizada por el equipo y que existe una gran expectativa por recuperar una competencia que tiene reconocimiento dentro del deporte motor.

El cronograma contempla actividad de Super Cuatriciclos y Super Clutch el viernes, entrenamientos el sábado y el domingo las competencias principales de motos y cuatriciclos, con carreras de una hora de duración. También habrá una prueba específica para cuatriciclos de 250 cc. El organizador explicó que la apuesta por carreras de resistencia busca que los pilotos deban administrar tanto su estado físico como el rendimiento de las máquinas, priorizando la estrategia y la regularidad.

Alberdi destacó el acompañamiento del Municipio, la Provincia, instituciones y colaboradores privados, además de la fiscalización de CAMOD. También adelantó que la intención es darle proyección nacional al evento y avanzar hacia un campeonato argentino en 2027. Durante el fin de semana habrá boxes, música y propuestas gastronómicas, mientras que el sábado por la noche se realizará una largada simbólica en el centro de Claromecó, para que el público pueda acercarse a los pilotos y conocer los vehículos. La invitación está abierta a toda la familia para disfrutar de tres jornadas de deporte motor y entretenimiento frente al mar.