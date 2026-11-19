Alumni consiguió anoche su clasificación a las semifinales del Torneo Oficial RVD 75 Aniversario de Primera División de la Asociación Tresarroyense de Básquetbol, al derrotar como visitante a Club de Pelota por 98 a 67. De esta manera, el equipo de Orense cerró la serie de cuartos de final por 2 a 0 y se convirtió en el tercer semifinalista del certamen.

El encuentro,, tuvo a Alumni como protagonista desde el comienzo. La visita se llevó el primer cuarto por 29 a 15 y, si bien Club de Pelota logró achicar diferencias en el segundo período, que terminó 25 a 20 a favor del local, volvió a imponer condiciones después del descanso. Con un contundente parcial de 29 a 10 en el tercer cuarto, Alumni prácticamente sentenció el partido y llegó al último segmento con una ventaja que le permitió manejar el desarrollo hasta el cierre, que encontró a la visita arriba por 98 a 67.

En el goleo individual, Bautista Besmalinovich fue el máximo anotador del ganador con 23 puntos, seguido por Santiago Montenegro con 15 y Nicolás Ezequiel Muñoz Perea con 14. En el Celeste, Julio César Álvarez encabezó la ofensiva con 22 unidades, mientras que Martín Ignacio Bottoni aportó 11 e Ivo Farizano sumó 10.

Con este resultado, Alumni se suma a Huracán de Necochea y Huracán de Tres Arroyos, que ya habían asegurado su lugar entre los cuatro mejores.

La última plaza para las semifinales se definirá mañana, cuando Costa Sud y Quilmes disputen el tercer y definitivo encuentro de una serie que está igualada 1 a 1. De ese enfrentamiento surgirá el cuarto semifinalista del torneo.

Resultados

CLUB DE PELOTA 67 vs ALUMNI 98

CLAROMECO 67 vs HURACAN N 72

ARGENTINO 63 vs HURACAN TA 66

QUILMES 59 vs COSTA SUD 58

Foto Zona Naranja TA