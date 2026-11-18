La escuela de acrobacia aérea Volátil, representante de la ciudad de Tres Arroyos, protagonizó una actuación sobresaliente durante el último fin de semana en la ciudad de Córdoba, en el marco de la gran final del Torneo Acrobático Argentino (TAAT), uno de los certámenes más prestigiosos y convocantes de la disciplina a nivel nacional.

Tras un extenso calendario anual de preparación y etapas clasificatorias, la delegación tresarroyense arribó a la instancia decisiva con 29 coreografías habilitadas, de las cuales presentó 17 rutinas en escena. El balance deportivo superó todas las expectativas: el equipo conquistó diez podios nacionales y múltiples menciones especiales que vuelven a posicionar a la institución entre las grandes protagonistas de la acrobacia aérea del país.

Cuadro de honor y podios obtenidos

La cosecha de medallas abarcó diversas categorías y aparatos, tanto en tela como en lira:

Primer puesto: Juana Soler (Lira Juvenil A Pre Elite) y Agustina Sanguinetti (Lira Juvenil B Elite).

Segundo puesto: Catalina Campo (Lira Infantil B Amateur), Faustina Massoli (Lira Infantil B Profesional), Valentina Bornatici (Lira Juvenil A Profesional), Macarena Lobato (Tela Adulto A Profesional) y Sol Luck (Tela Baby Amateur).

Tercer puesto: Agostina Ruiz Díaz (Lira Infantil A Amateur), Elizabeth Asef (Show Inédito) y Mía Alonso (Tela Infantil B Pre Elite).

Distinciones individuales y pasaporte internacional

Más allá de las ubicaciones en el podio, el jurado del certamen otorgó galardones especiales al desempeño individual de dos representantes locales. Valentina Bornatici fue distinguida con el premio al Mejor Puntaje Artístico del torneo, mientras que Agustina Sanguinetti acaparó tres reconocimientos de alto nivel: Mejor Puntaje Técnico Elite, Artista Destacada y Mejor Coreografía del Certamen.

Como corolario de sus actuaciones, tanto Bornatici como Sanguinetti aseguraron su clasificación para representar a la escuela Volátil y a Tres Arroyos en una próxima competencia internacional que tendrá sede en Ecuador.

La comitiva tresarroyense en Córdoba se completó con las presentaciones de Albertina Rodríguez, Geraldine Ronda, Ailén Luck, Candela Ruiz Díaz, Paloma Sosa, Isabella Cotta Rocha y Ludmila Moras, quienes completaron sólidas performances que reflejaron el trabajo técnico y el compromiso sostenido a lo largo de toda la temporada.