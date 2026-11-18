La ciudad de Tres Arroyos se prepara para convertirse en el epicentro del motociclismo bonaerense durante el próximo fin de semana. Los días sábado 21 y domingo 22 de noviembre, el trazado del ACTM MX Park albergará la fecha de coronación del Campeonato Provincial de Motocross, una cita decisiva que convocará a los principales pilotos y equipos de la región para definir los títulos de la presente temporada.

La programación oficial establece que la acción en pista comenzará el sábado a partir de las 12:00 horas con las tandas de entrenamientos y clasificaciones, mientras que la jornada central del domingo se pondrá en marcha desde las 9:00 horas con la disputa de las mangas finales que consagrarán a los nuevos monarcas provinciales.

Propuesta familiar y respaldo institucional

Más allá del atractivo estrictamente deportivo y la adrenalina propia de la disciplina, la organización dispuso una infraestructura pensada para recibir al público general y a las familias. El predio contará con un sector de carros gastronómicos que ofrecerán diversas alternativas culinarias a lo largo de ambas jornadas. El valor de la entrada general para acceder al espectáculo fue fijado en $10.000.

Asimismo, la competencia ha sido declarada formalmente de Interés Municipal, un reconocimiento que subraya la relevancia de respaldar eventos deportivos de alcance provincial que fomentan el turismo receptivo y generan un importante movimiento de participantes y visitantes provenientes de distintas localidades hacia el distrito tresarroyense.