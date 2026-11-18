Autoridades sanitarias del distrito de Tres Arroyos formaron parte de una nueva reunión del Consejo Provincial de Salud (COSAPRO), una instancia de articulación institucional que tuvo como eje central avanzar en el diseño y la planificación del Segundo Plan Quinquenal de Salud de la provincia de Buenos Aires.

La representación local estuvo encabezada por la secretaria de Salud municipal, Mercedes Moreno, junto al director asociado del Centro Municipal de Salud y responsable de Atención Primaria de la Salud (APS), Juan Manuel Serna. Ambos funcionarios participaron activamente en las mesas de debate junto a referentes provinciales y secretarios sanitarios de distintos municipios bonaerenses.

Durante la jornada, la dinámica de trabajo se estructuró mediante talleres divididos en seis grupos temáticos, en los cuales se abordaron los lineamientos estratégicos que guiarán la próxima etapa de gestión sanitaria. El espacio permitió intercambiar diagnósticos locales, evaluar las demandas actuales de las comunidades y coordinar criterios de acción conjunta entre los niveles provincial y municipal.

La iniciativa se enmarca en un proceso de construcción colectiva orientado a establecer metas prioritarias, optimizar los recursos disponibles y consolidar el sistema público de salud bonaerense bajo una perspectiva integral, preventiva y con fuerte anclaje territorial.