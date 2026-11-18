El Gobierno nacional oficializó un incremento del 2,20% en los aranceles de las prestaciones destinadas a personas con discapacidad a partir de noviembre de 2026. La medida, instrumentada por la Secretaría Nacional de Discapacidad bajo la órbita del Ministerio de Salud, replica de manera lineal la variación registrada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), consolidando la política de actualización mensual de los valores del sector.

La disposición abarca de forma uniforme a todas las modalidades contempladas en el nomenclador nacional, sin fijar porcentajes diferenciados según el tipo de servicio prestado. Asimismo, la normativa ratifica la continuidad del suplemento diferencial del 20% en carácter de zona desfavorable para aquellas prestaciones brindadas en la región patagónica, cubriendo de esta manera los mayores costos logísticos y operativos de la zona sur del país.

Nuevos valores de referencia vigentes

El anexo oficial de la resolución detalla el cuadro arancelario actualizado de acuerdo con cada categoría y modalidad. Entre los principales importes establecidos para noviembre figuran:

Centro de Día (jornada doble): Categoría A, $1.166.692,96; Categoría B, $979.967,23; Categoría C, $746.193,92.

Centro Educativo Terapéutico (jornada doble): Categoría A, $1.310.557,92; Categoría B, $1.100.312,05; Categoría C, $839.377,84.

Hogar permanente: Categoría A, $2.194.516,03; Categoría B, $1.842.808; Categoría C, $1.465.570,71.

Estimulación temprana: $439.719,68.

Módulo de apoyo a la integración escolar (SAIE): $801.937,24.

Rehabilitación con internación: $6.229.927,66.

Transporte: $953,22 por kilómetro.

Alimentación: $5.223,37.

Esta actualización se suma al reajuste del 1,90% otorgado previamente en el ciclo de revisión arancelaria, buscando mitigar el impacto inflacionario en el sostenimiento de los centros, transportistas y profesionales que integran el sistema de atención integral.

Fuente: A24