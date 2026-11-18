La ciudad china de Shenzhen se convierte en el epicentro de la geopolítica mundial con la llegada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para disputar una cumbre trilateral inédita junto al mandatario del gigante asiático, Xi Jinping, y el jefe del Kremlin, Vladímir Putin. El cónclave, organizado al margen del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), congrega a los líderes de las tres potencias en un escenario internacional atravesado por la alta volatilidad financiera, la disputa tecnológica por los semiconductores y los coletazos de los conflictos bélicos en Ucrania y Medio Oriente.

El eje central de la agenda oficial dispuesta para el encuentro gira en torno a la no proliferación y la reducción de armas nucleares. Las conversaciones cobran especial relevancia tras la expiración en febrero del tratado Nuevo START —el último pacto bilateral vinculante vigente—, abriendo un vacío de restricciones que preocupa a los organismos internacionales de seguridad. Mientras Washington busca sumar a Pekín a un nuevo acuerdo de control de arsenales globales, China sostiene su postura de exigir reducciones previas por parte de las dos superpotencias tradicionales y defiende su política de no primer uso, en un contexto donde acelera la modernización de sus capacidades defensivas.

Fricciones comerciales, tecnología y escenarios bélicos cruzados

Por fuera del control armamentístico, las tensiones económicas y comerciales marcan el pulso de las reuniones bilaterales paralelas. Durante los foros previos al encuentro principal, tanto Pekín como Moscú hicieron públicas sus advertencias frente al proteccionismo y las políticas arancelarias impulsadas desde la administración estadounidense, abogando por la diversificación de sus vínculos comerciales. A la par, el desarrollo de la inteligencia artificial y la competencia por el dominio de las cadenas de valor tecnológicas y de tierras raras continúan tensando el pulso comercial entre Washington y el bloque asiático.

En paralelo, las esquirlas de los frentes bélicos internacionales sobrevuelan la cumbre. Mientras la guerra en Ucrania mantiene abiertos canales diplomáticos paralelos y negociaciones con participación europea, el conflicto vinculado a Irán y la situación en Medio Oriente también figuran entre los temas de análisis y preocupación común para las delegaciones. Con perspectivas e intereses divergentes, la cumbre en suelo chino plantea un momento decisivo para calibrar el frágil equilibrio de la estabilidad estratégica global.

Fuente: Infobae